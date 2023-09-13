Тайские учёные признали эффективность куркумы в лечении заболеваний желудка

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Медицинского факультета Чулалонгкорнского университета (Таиланд) признали, что куркума так же эффективна в лечении заболеваний желудка, как и традиционный препарат для сокращения повышенной кислотности — омепразол. Результаты исследования опубликовал журнал BMJ Evidence-Based Medicine

Фото: https://cdn.mosoah.com/

Авторы работы изучили воздействие растительного соединения, которое содержится в куркуме на 206 пациентах в возрасте 18-70 лет с рецидивирующим расстройством желудка неизвестной причины. Одной группе давали капсулы с куркумой, второй с омепразолом, а третьей с плацебо.

Выяснилось, что показатели снижения тяжести симптомов были практически идентичны среди всех групп участников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Ешьте куркуму каждый день и смотрите, что будет через месяц