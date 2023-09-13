Учёные из Медицинского факультета Чулалонгкорнского университета (Таиланд) признали, что куркума так же эффективна в лечении заболеваний желудка, как и традиционный препарат для сокращения повышенной кислотности — омепразол. Результаты исследования опубликовал журнал BMJ Evidence-Based Medicine
Авторы работы изучили воздействие растительного соединения, которое содержится в куркуме на 206 пациентах в возрасте 18-70 лет с рецидивирующим расстройством желудка неизвестной причины. Одной группе давали капсулы с куркумой, второй с омепразолом, а третьей с плацебо.
Выяснилось, что показатели снижения тяжести симптомов были практически идентичны среди всех групп участников.
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