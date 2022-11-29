Семейный доктор: восстановиться после ковида помогут орехи, фрукты и куркума

После ковидной инфекции в рацион стоит ввести несколько полезных продуктов, которые помогут восстановить организм и быстро вернуть себя к нормальной жизни. Об этом рассказала хирург-онколог, семейный врач Наталья Школяр.

По словам специалиста, куркума остановит воспалительные процессы и укрепит иммунную систему. Однако слишком усердствовать не нужно, специю лучше добавлять понемногу в еду или в напитки ежедневно на протяжении полутора-двух месяцев.

Доктор посоветовала есть каждый день по горсти орехов (грецких, миндаля) или тыквенных семечек, употреблять оливковое масло и жирную рыбу (лосося, скумбрию), заправлять салаты оливковым маслом или готовить на нём.

Врач напомнила, что рацион человека, который переболел коронавирусом должен быть насыщен фруктами, богатыми витамином С. К ним относятся апельсины и другие цитрусовые.

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