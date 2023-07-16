Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Фото: m.ecoteka.ru

По словам специалиста, кровь сгущается при нехватке воды, такая ситуация встречается наиболее часто.

На фоне отмечаются снижение иммунитета, поскольку в организме не хватает очищающих ресурсов, а также образуется густая желчь, что грозит появлением камней, добавил врач.

Сигнал обезвоживания — чувство, что хочется есть или закинуть что-то в рот, объяснил эксперт.

В таком случае доктор посоветовал не начинать сразу же есть, как многие делают, а выпить воды. Если это будет действительно голод, а не замаскированная жажда, он проявится только на третий раз.

Ранее кардиологи назвали внешний признак, указывающий на высокий риск инфаркта.

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