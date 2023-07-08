"РГ": кардиологи назвали внешний признак, который указывает на высокий риск инфаркта

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокую вероятность сердечно-сосудистой катастрофы можно предположить, просто посмотрев на себя в зеркало. Согласно результатам исследования, представленным на конгрессе Европейского общества кардиологов, люди с более глубокими (чем положено по возрастной норме) морщинами на лбу подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) больше и имеют более высокий риск умереть от инфаркта, пишет "Российская газета".

Фото: https://laser-estetimed.pl/

Авторы исследования, которое длилось 20 лет, обнаружили, что лица с морщинами, классифицированными в 1 балл, имели более высокий риск смерти от ССЗ, чем участники без морщин. И почти в 10 раз выше риск имели люди с морщинами в 2 и 3 балла.

По словам академика РАН Оксаны Драпкиной, связано это может быть с окислительным стрессом, участвующим как в старении кожи, так и в развитии атеросклероза. Также кровеносные сосуды на лбу могут быть более чувствительны к образованию бляшек.

Кардиологи добавили, что есть и более надёжные критерии оценки сердечно-сосудистого риска, чем наличие морщин.

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