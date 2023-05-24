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Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления

1:32
Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.

Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Конев рассказал, что существует такое понятие, как "наследственно-конституциональная гипотония". Чаще всего она встречается у женщин.

"Гипотония претерпевает свои изменения в период, когда происходит инволюция, то есть в период климакса. Очень часто вот эта гипотония наследственно-конституциональная переходит в гипертонию.  Если исходное давление было 90/60, то для них гипертония — уже 120/80 — для них уже гипертензия", — рассказал медик.

Кардиолог отметил, что часто современные врачи не разбираются в данной проблематике, средств для лечения подобной гипертензии пока не придумано. Обычные средства для лечения артериальной гипертензии, по его словам, слабо действуют на нормальные цифры артериального давления.

Конев рассказал, что делать, если повысилось артериальное давление. Он подчеркнул, что в такой ситуации следует избегать физических и эмоциональных нагрузок.

"Лучше принять горизонтальное положение. Может быть, при необходимости выпить стакан воды", — посоветовал врач, отметив, что большинство людей имеют опыт снижения артериальной гипертензии.

Ранее врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал напиток, снижающий риск образования тромбов.

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Как снизить давление в домашних условиях?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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