Врач-кардиолог Варфоломеев назвал напиток, снижающий риск образования тромбов

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск образования тромбов можно снизить простой привычкой. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для "МедикФорум" рассказал, что употребление воды способствует оптимальному кровообращению.

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"Достаточная гидратация обеспечивает плавное течение крови по кровеносным сосудам, снижая вероятность образования тромбов", — объяснил эксперт.

Вода разбавляет концентрацию определённых компонентов в крови. Среди них фибриноген и тромбоциты, участвующие в образовании тромбов.

Обезвоживание делает кровь густой. Возраст, пол, уровень активности человека, климат и общее состояние здоровья играют роль в гидратации. Общей рекомендацией для всех является употребление не менее двух литров воды.

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Продукты, разжижающие тромбы