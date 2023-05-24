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Врач-кардиолог Варфоломеев назвал напиток, снижающий риск образования тромбов

0:50
Здоровье

Риск образования тромбов можно снизить простой привычкой. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для "МедикФорум" рассказал, что употребление воды способствует оптимальному кровообращению.

Врач-кардиолог Варфоломеев назвал напиток, снижающий риск образования тромбов
Фото: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/

"Достаточная гидратация обеспечивает плавное течение крови по кровеносным сосудам, снижая вероятность образования тромбов", — объяснил эксперт.

Вода разбавляет концентрацию определённых компонентов в крови. Среди них фибриноген и тромбоциты, участвующие в образовании тромбов.

Обезвоживание делает кровь густой. Возраст, пол, уровень активности человека, климат и общее состояние здоровья играют роль в гидратации. Общей рекомендацией для всех является употребление не менее двух литров воды.

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Продукты, разжижающие тромбы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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