WeChat: врачи КНР перечислили продукты, снижающие риск развития тромбоза

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тромбоз является одним из факторов, отравляющим жизнь человека. Однако его развитие можно предотвратить. Специалисты в области здорового питания перечислили продукты, которые помогают снизить риск развития тромбоза, пишет WeChat.

Фото: freepik.com/KamranAydinov

Врачи рекомендуют обратить внимание на хурму, так как питательные вещества, содержащиеся в ней, способствуют снижению уровня липидов в крови и улучшению эластичности сосудов.

Чёрная фасоль также входит в список продуктов, снижающих риск тромбоза. Она богата калием, магнием и другими питательными веществами. Фасоль можно употреблять ежедневно, но в умеренных количествах.

Зелёные овощи и миндаль способствуют снижению уровня холестерина в крови и защите сосудов от тромбоза.

Также эксперты рекомендуют избегать курения и употребления алкоголя. Эти вредные привычки увеличивают вязкость крови, что способствует образованию тромбов.

Важно употреблять достаточное количество чистой воды. Она не только разжижает кровь и повышает эластичность сосудов.

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