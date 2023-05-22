Тромбоз является одним из факторов, отравляющим жизнь человека. Однако его развитие можно предотвратить. Специалисты в области здорового питания перечислили продукты, которые помогают снизить риск развития тромбоза, пишет WeChat.
Врачи рекомендуют обратить внимание на хурму, так как питательные вещества, содержащиеся в ней, способствуют снижению уровня липидов в крови и улучшению эластичности сосудов.
Чёрная фасоль также входит в список продуктов, снижающих риск тромбоза. Она богата калием, магнием и другими питательными веществами. Фасоль можно употреблять ежедневно, но в умеренных количествах.
Зелёные овощи и миндаль способствуют снижению уровня холестерина в крови и защите сосудов от тромбоза.
Также эксперты рекомендуют избегать курения и употребления алкоголя. Эти вредные привычки увеличивают вязкость крови, что способствует образованию тромбов.
Важно употреблять достаточное количество чистой воды. Она не только разжижает кровь и повышает эластичность сосудов.
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