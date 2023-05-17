Оториноларинголог Зайцев объяснил, о чём говорят свист и чавканье в ушах

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Разные ощущения свиста и шума в ушах у пациентов могут говорить о ряде диагнозов, пояснил врач врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Так, по словам доктора, опытный врач сможет заподозрить определённое заболевание по описанию шума в ушах.

"Шумы в ухе могут появляться как при сенсоневральной тугоухости, то есть нарушении механизма восприятия звука, когда страдает внутреннее ухо, так и при кондуктивной тугоухости, когда нарушается механизм звукопроведения", — цитирует врача aif.ru.

Так, если в ухе пищит и свистит, то, вероятно, проблема кроется во внутреннем ухе пациента, если же "чавкает, булькает и щёлкает", то заболевание может быть связано с патологиями слуховой трубы.

По словам Зайцева, "перетерпеть" такое состояние вряд ли получится, кроме прочего, это грозит осложнениями и может привести к серьёзным проблемам.

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