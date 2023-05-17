Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Кнутов: ВС Украины начиняют беспилотники пластидами для атак на российские танки
Немецкий политолог Варвик заявил о провале стратегии Запада на Украине
Захарова отреагировала на попытку Венгрии пригрозить Зеленскому пятой статьёй НАТО
ВС России получат новейшую самоходную противотанковую пушку 2С25М в 2024 году
РИА Новости: российский МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве из засады
Пользователи Twitter* призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Диетолог Соломатина рассказала о вреде для пожилых людей от горохового супа и наваристого бульона
МО РФ: спецназ ЗВО совершили налёт на украинские позиции на Купянском направлении
Во Франции объяснили, что заставляет Зеленского оттягивать контрнаступление

Оториноларинголог Зайцев объяснил, о чём говорят свист и чавканье в ушах

1:02
Здоровье

Разные ощущения свиста и шума в ушах у пациентов могут говорить о ряде диагнозов, пояснил врач врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Оториноларинголог Зайцев объяснил, о чём говорят свист и чавканье в ушах
Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Так, по словам доктора, опытный врач сможет заподозрить определённое заболевание по описанию шума в ушах.

"Шумы в ухе могут появляться как при сенсоневральной тугоухости, то есть нарушении механизма восприятия звука, когда страдает внутреннее ухо, так и при кондуктивной тугоухости, когда нарушается механизм звукопроведения", — цитирует врача aif.ru.

Так, если в ухе пищит и свистит, то, вероятно, проблема кроется во внутреннем ухе пациента, если же "чавкает, булькает и щёлкает", то заболевание может быть связано с патологиями слуховой трубы.

По словам Зайцева, "перетерпеть" такое состояние вряд ли получится, кроме прочего, это грозит осложнениями и может привести к серьёзным проблемам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Грибковая инфекция уха: схема лечения, которая приводит к выздоровлению
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
МК: граждан из РФ проинформировали, как реагировать на антироссийские выкрики в Турции
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
ВС РФ придётся бить на поражение по всей Украине — Онуфриенко
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Последние материалы
ВС России получат новейшую самоходную противотанковую пушку 2С25М в 2024 году
РИА Новости: российский МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве из засады
Пользователи Twitter* призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Диетолог Соломатина рассказала о вреде для пожилых людей от горохового супа и наваристого бульона
МО РФ: спецназ ЗВО совершили налёт на украинские позиции на Купянском направлении
Во Франции объяснили, что заставляет Зеленского оттягивать контрнаступление
Юморист Евгений Петросян впервые появился на публике после госпитализации
Newsweek: в США выгнали ветеранов на улицу, чтобы разместить вместо них мигрантов
Политолог Яков Кедми: на востоке Польши зафиксировали повышение уровня радиации
Колопроктолог Даниил Маркарьян перечислил признаки рака кишечника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников