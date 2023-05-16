Гражданам после 45 лет необходимо тщательно следить за своим состоянием здоровья, так как организм становится более уязвим. Специалисты перечислили продукты, которые помогут восполнить недостающие микроэлементы и вывести токсины из организма.
Диетологи рекомендуют включать в свой рацион овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Например: брокколи, капусту, огурцы, зелёные листовые овощи и помидоры. Также продукт, который богат мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, — орехи.
Специалисты отмечают, что употребление ягод способствует снятию воспалений в организме. Отмечается: наиболее полезными свойствами обладают ягоды красного и синего цвета.
Более того, по мнению диетологов и различных специалистов, в рацион питания необходимо включить специи. Например, куркуму, перец, чили и имбирь. Они богаты антиоксидантами и могут помочь снизить риск возникновения различных заболеваний. Об этом сообщает PrimaMedia.
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