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Диетологи назвали четыре продукта, которые рекомендуется употреблять людям старше 45 лет

1:10
Здоровье

Гражданам после 45 лет необходимо тщательно следить за своим состоянием здоровья, так как организм становится более уязвим. Специалисты перечислили продукты, которые помогут восполнить недостающие микроэлементы и вывести токсины из организма.

Диетологи назвали четыре продукта, которые рекомендуется употреблять людям старше 45 лет
Фото: REX/ Shutterstock

Диетологи рекомендуют включать в свой рацион овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Например: брокколи, капусту, огурцы, зелёные листовые овощи и помидоры. Также продукт, который богат мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, — орехи.

Специалисты отмечают, что употребление ягод способствует снятию воспалений в организме. Отмечается: наиболее полезными свойствами обладают ягоды красного и синего цвета.

Более того, по мнению диетологов и различных специалистов, в рацион питания необходимо включить специи. Например, куркуму, перец, чили и имбирь. Они богаты антиоксидантами и могут помочь снизить риск возникновения различных заболеваний. Об этом сообщает PrimaMedia.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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