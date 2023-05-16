Диетологи назвали четыре продукта, которые рекомендуется употреблять людям старше 45 лет

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гражданам после 45 лет необходимо тщательно следить за своим состоянием здоровья, так как организм становится более уязвим. Специалисты перечислили продукты, которые помогут восполнить недостающие микроэлементы и вывести токсины из организма.

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Диетологи рекомендуют включать в свой рацион овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Например: брокколи, капусту, огурцы, зелёные листовые овощи и помидоры. Также продукт, который богат мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, — орехи.

Специалисты отмечают, что употребление ягод способствует снятию воспалений в организме. Отмечается: наиболее полезными свойствами обладают ягоды красного и синего цвета.

Более того, по мнению диетологов и различных специалистов, в рацион питания необходимо включить специи. Например, куркуму, перец, чили и имбирь. Они богаты антиоксидантами и могут помочь снизить риск возникновения различных заболеваний. Об этом сообщает PrimaMedia.

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