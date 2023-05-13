На первый взгляд некоторые продукты кажутся полезными. Однако если в любимых блюдах содержится слишком много соли, то это может привести к развитию гипертонии.
По словам нутрициолога Роба Хобсона из компании Healthspan, в популярном корейском блюде кимчи содержится масса полезных бактерий, но в квашеные овощи добавляется слишком много соли — около двух граммов на порцию. Соль "притягивает" воду в кровоток, увеличивая объём крови в сосудах, отметил Хобсон.
"Это 33 процента от рекомендуемой суточной нормы. Такое количество соли может провоцировать повышение уровня артериального давления", — объяснил эксперт в беседе с Daily Express.
Ещё одним полезным продуктом питания являются оливки. В них содержатся мононенасыщенные жиры, которые полезны для сердца. Однако при изготовлении в лёгкую закуску добавляется слишком много соли.
Третий продукт, который может повысить артериальное давление, — это супы. Довольно часто их готовят на жирном бульоне с приправами.
"В консервированных супах особенно много натрия, потому что именно соль помогает продлить срок хранения готового продукта", — добавил нутрициолог.
Многие специалисты рекомендуют заменить сливочное и оливковое масла на кокосовое. Однако в этом продукте содержится большое количество насыщенных жиров, которые повышают не только артериальное давление, но и холестерин в крови.
Во фруктовых соках слишком много сахаров, подчеркнул Хобсон. Напиток не даёт чувство насыщение, но провоцирует набор веса за счёт калорий.
"По разным причинам лишний вес может увеличивать риск высокого кровяного давления", — указал нутрициолог.
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