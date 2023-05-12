Рак желудка является одним из наиболее распространённых онкологических заболеваний. На развитие злокачественной опухоли влияет соль, которую добавляют в пищу. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Он подчеркнул, что 20 процентов всех онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием. Чрезмерное употребление соли и нездоровых жиров в разы увеличивают риски развития рака желудка.
"Соль — это канцероген рака желудка", — отметил доктор в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Однако полностью отказываться от пищевого продукта не стоит, поскольку в группу риска попадают только те люди, у кого в желудке есть бактерия Helicobacter pylori. Именно она провоцирует рак, а соль усугубляет положение, объяснил Мясников.
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