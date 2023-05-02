Врач-диетолог Анастасия Ефимова сообщила секреты похудения и сохранения здоровья. Она считает, что основное правило — сбрасывать вес постепенно. Так снижаются артериальное давление и показатель глюкозы в крови. О шести правилах похудения специалист рассказала aif.ru.
Также Ефимова отмечает важность подвижного образа жизни. Норма — 150 минут физической активности в неделю.
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