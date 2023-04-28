Эксперт по питанию Верис перечислил пять распространённых мифов о похудении

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по диетическому питанию Артём Верис раскрыл самые популярные мифы о похудении.

Главным заблуждением, по словам специалиста, является тезис о голодании в качестве лучшего метода избавиться от лишнего веса. Человек действительно начнёт худеть, но потом рискует набрать ещё больше килограммов, предупредил Верис.

Вместе с этим он заявил, что на самом деле много белка необходимо не только спортсменам, но и людям на диете. Им стоит есть мясо, рыбу, молочные продукты и протеиновые десерты, коктейли, отметил эксперт.

Как сообщает Газета.Ru, он назвал ошибкой постоянное употребление обезжиренных продуктов. Из-за этого могут возникнуть проблемы с циклом у девушек, предупредил собеседник издания. Также Верис призвал питаться разнообразно, а не только гречкой с курицей, то есть блюдом, которое народ считает наиболее правильным для похудения.

"Если вчера вы выбирали курицу с гречкой — сегодня лучше обратить внимание на цельнозерновую пасту с белой рыбой. И не забывайте об овощах и фруктах", — сказал эксперт.

Он добавил, что не надо отказываться от всех любимых продуктов. Жёсткие ограничения крайне сложно соблюдать, пояснил специалист.

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Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может