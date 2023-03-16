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Пластический хирург Черепанин: после липосакции возможен повторный набор веса

1:27
Здоровье

Процедура липосакции является радикальным средством борьбы с лишним жиром, от которого не удаётся избавиться с помощью диеты. У этой операции есть свои риски для здоровья.

Пластический хирург Черепанин: после липосакции возможен повторный набор веса

Липосакция для многих жертв ожирения или обладателей больших объёмов лишнего веса кажется простым решением их проблем. Действительно, с помощью этой операции можно достаточно быстро очистить организм от запасов жира. Но перед проведением липосакции важно понимать, что у неё есть риски для здоровья, как поведал пластический хирург Иван Черепанин.

"В первую очередь процедура сопровождается возможностью потери большого количества крови, — рассказал он порталу Life. — После липосакции возможно снижение гемоглобина, поэтому мы берём на операцию с высоким уровнем гемоглобина и эритроцитов. Если пациенту предстоит большой объём удаления, то лучше разделить операцию. При слишком поверхностном удалении жира или оставлении тонкой прослойки кожи возможны неровности на поверхности".

Он также подчеркнул, что лишний вес после липосакции может быстро вернуться назад. Необходимо понимать, что сама эта операция является вспомогательной, и если пациенты не изменят привычный образ жизни и не откажутся от излишеств в питании, то довольно быстро вернутся к тем объёмам, от которых так хотели избавиться.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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