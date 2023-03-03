Певица Бьянка заявила, что планирует сделать липосакцию

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бьянка всерьёз задумалась о своём здоровье. Артистка сильно набрала в весе и недавно перенесла операцию.

Исполнительница известных хитов планирует сбросить лишние килограммы, но пока обходиться только плаванием. После хирургического вмешательства Бьянка проходит серьёзную реабилитацию и находится под пристальным наблюдением врачей.

"Сейчас я прохожу специальный курс лечения после операции. Принимаю сильные препараты и мне запрещено заниматься спортом, только плаваньем", — говорит певица в интервью RU.TV.

Артистка заявила, что если у нее не получиться с помощью диеты и фитнеса достичь желаемых результатов, то она не исключает, что обратится за помощью к пластическим хирургам.

"Сделаю липосакцию, но позже. Ещё хочу увеличить попу, когда мой вес станет 50 килограмм. Но сейчас мне нельзя", — сказала она.

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