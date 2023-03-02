Актёр Александр Панкратов-Чёрный заявил, что получил свою фамилию в студенческие годы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал в новом интервью о своей настоящей фамилии. По словам артиста, известная всем фамилия появилась у него только в студенческие годы.

Народный артист РФ заявил, что фамию Панкратов носил первый муж его матери. А у настоящего отца актёра — Гуев. Однако в студенческие годы, когда актёр учился на операторском факультете, то его путали с ещё одним студентов однофамильцем.

Один из преподавателей артиста предложил ему поменять фамилию, чтобы в будущем избежать путаницы и предложил "чёрный" из-за цвета волос.

"Когда на пленуме молодых кинематографистов в Доме кино разбирали мою дипломную работу, кто-то из зала спросил, какой из Панкратовых её написал. И председатель сказал: "Чёрный", подразумевая смоль моих волосы. Так и пошло — Чёрный", — передаёт слова актёра портал Дни. ру.

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