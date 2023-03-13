В Красноярск из Таиланда вернулись трое туристов с лихорадкой Денге

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ещё три жителя Красноярского края вернулись с отдыха в Таиланде заражёнными лихорадкой Денге. Таким образом, их общее количество уже достигло пяти человек.

Глава регионального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрия Горяев сообщил в своем Telegram-канале, что ещё у трёх жителей Красноярска выявили опасную лихорадку Денге. Они подхватили это заболевание во время отдыха в Таиланде. Ранее с этой же лихорадкой из Таиланда вернулись ещё двое жителей региона. Среди зараженных — ребёнок в возрасте одного года.

Комары являются главными переносчиками лихорадки Денге, против которой нет ни вакцин, не специфических лекарств. Лечение чисто симптоматическое. Болезнь проявляется повышенной температуры, сильной головной болью, мышечными, суставными и глазными болями, рвотой, тошнотой, сыпью и увеличением лимфатических узлов.

Ещё в 2019 году стало известно о начале распространения лихорадки Денге в Юго-Восточной Азии. Роспотребнадзор тогда рекомендовал использовать репелленты и сетки от комаров, а также носить одежду с длинными рукавами во время отдыха в этих странах. После возвращения домой при повышении температуры и вызове врача рекомендовалось предупреждать его о недавней поездке в тропики.

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