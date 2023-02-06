В России зафиксировали два случая лихорадки Денге. Как сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, в регионе это первые пациенты с начала 2023 года.
По словам Горяева, вероятно, заболевание могли "привезти" из Таиланда.
"Первые в этом году два завозных случая лихорадки Денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе. Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда", — сообщил врач.
Доктор подчеркнул, что заболевание не передаётся от человека к человеку и вспышки лихорадки ожидать не стоит.
Для справки:
Лихорадка Денге передаётся через укус комаров, которые обитают в тропических странах. Протекает:
При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней.
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