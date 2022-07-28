В Омской области появились комары-переносчики лихорадки денге и вируса Зика

Омский Роспотребнадзор сообщил о появлении в регионе тропических тигровых комаров, которые могут переносить более 30 различных заболеваний.

Врачи Омской области ещё в июне рапортовали о первом случае туляремии. Вместе с тем, предупреждают специалисты, насекомые также являются переносчиками лихорадки денге, лихорадки чикунгунья и вируса Зика.

Отличить тропических комаров можно по тигровой расцветке, их тела украшают чёрные и белые полоски. Стоит отметить, в отличие от привычного россиянам вида, эти насекомые более агрессивны и могут нападать на человека вне зависимости от времени суток.

Основной ареал распространения тигровых комаров тропические и субтропические районы Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в последние годы насекомые замечены в Алтайском крае, сообщает портал gorod55.ru. По словам учёных, в миграции кровососущих могут быть виноваты потепление климата, шквалистые ветра или импортные товары, с которыми в Россию попадают личинки.

Специалисты Роспотребнадзора поспешили успокоить: в Омской области суровые зимы, что помешает тигровым комарам выбрать регион постоянным местом обитания.