Гастроэнтеролог Сергей Вялов: принимать по таблетке трижды в день при гриппе не нужно

При лечении гриппа многие люди совершают характерные ошибки, ухудшающие самочувствие. О них рассказал опытный врач.

В большинстве случаев грипп проходит сам по себе и никакого специфического лечения не требует. Человеку нужно лишь отдыхать и пить больше жидкости. Но существуют некоторые действия, которые точно не следует совершать, если вы столкнулись с характерными симптомами гриппа. К ним относятся, в частности, таблетки по графику, как рассказал гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Принимать по таблетке трижды в день или по другому, заранее запланированному графику, не нужно, — советует Сергей Вялов в своем Telegram-канале. — Если температура сильно повысилась или заболела голова, нужно выпить лекарства, чтобы её снизить".

Если после приёма таблетки температура упала и исчезла головная боль, то не нужно принимать лекарство второй раз. По графику применяют лишь сосудосуживающие капли при гриппе и ОРВИ у детей, поскольку такое лечение требуется для профилактики ушных воспалений. Неплохой эффект при гриппе дают лекарства из категории ингибиторов нейромидазы, но их приём эффективен в первые пару суток после возникновения симптомов. Также важно промывать нос и увлажнять воздух.

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