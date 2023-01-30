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Терапевт Ермолова: невысокую температуру сбивать нельзя

Здоровье

Многие из нас уверены, что хорошо умеют бороться с повышенной температурой. Врач-терапевт опровергла некоторые наиболее распространённые ошибки в этом вопросе.

Терапевт Ермолова: невысокую температуру сбивать нельзя

Россия переживает одновременную атаку коронавируса и гриппа, причём очень опасной его разновидности, получившей название "кракен". Сейчас сотни тысячи людей сталкиваются с повышенной температурой и обращаются к различным медикаментозным средствам для её снижения. Однако и в этом вроде бы простом вопросе можно допускать серьёзные ошибки, как рассказала врач-терапевт ЦКБ при Управделами Президента России Полина Ермолова.

"Пациент хуже всего чувствует себя при 37,5, — рассказала врач в беседе с "Москва 24". — Болит голова, подташнивает, недомогание. Естественно, больной хочет избавиться от этих симптомов и выпивает жаропонижающий препарат. Но делать этого не рекомендуется, потому что вирусы и бактерии при высокой температуре гибнут. И еще одна частая ошибка — закрывать все окна, двери и сидеть в замкнутом пространстве. Нужно открывать окно около пяти раз в сутки, так как в воздухе циркулируют частички вируса, и проветриванием мы просто удаляем их из комнаты".

Она также заявила, что за сутки температура может подниматься несколько раз, и порой человек также несколько раз принимает один и тот же препарат вроде парацетамола, но ориентироваться нужно на суточную дозу. Повышение температуры могут спровоцировать как не очень опасное осложнения вроде скачка давления или каких-то высыпаний на коже, так и токсические поражения печени и даже острую почечную недостаточность. Сбивать температуру необходимо только после того, как она превышает отметку в 38,6 градусом°.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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