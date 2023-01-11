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Оториноларинголог Коробков: избавиться от насморка можно без лекарств

Здоровье

Насморк можно вылечить без использования лекарственных препаратов, заявил врач-оториноларинголог Николай Коробков.

Оториноларинголог Коробков: избавиться от насморка можно без лекарств

По его словам, для этого следует промыть нос с помощью 500 мл чистой воды и одной чайной ложки морской соли. Он отметил, что предварительно раствор необходимо перемешать и довести до температуры тела. Как пояснил врач, перед процедурой нужно обязательно прочистить ноздри.

"Промывать лучше после еды", — уточнил Коробков в интервью изданию "Лайф".

Кроме того, он порекомендовал использовать эфирные масла для избавления от насморка. Специалист рассказал, что ими стоит промочить вату и разместить в разных комнатах квартиры.

Ранее врач Ольга Малиновская назвала симптомы распространившегося в РФ гриппа. Специалист подчеркнула: на развитие заболевания могут указывать высокая температура, насморк, слабость, головные и мышечные боли, а также кашель.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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