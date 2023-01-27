Исследование: иммунная поспешность не защищает детей от повторного заражения коронавирусом

Детский иммунитет слишком спешит расправиться с COVID-19, из-за чего просто не запоминает патоген. А это приводит к повторному заражению.

Дети менее тяжело переносят коронавирус изначально, поскольку обладают сильной врождённой иммунной реакцией, которая быстро побеждает вирус. Однако австралийский учёные из Института медицинских исследований Гарвана выяснили, что у такого поспешного иммунитета есть и свои минусы. Детская иммунная система не запоминает вирус, как взрослая, что намного повышает риск повторного заражения, как сообщает Business Insider.

"Так как дети еще не успели подвергнуться воздействию многих вирусов в своей жизни из-за юного возраста, их иммунная система является как бы наивной, — рассказывает автор исследования профессор Филип Бриттон. — Это не приводит к развитию Т-клеток памяти, которые помнят вирусы и быстро их уничтожают при повторном проникновении в организм. В результате, они рискуют заболевать снова и снова. Это та цена, которую дети платят за то, что так хорошо изначально избавляются от вирусов — у них нет возможности развития адаптивной памяти".

У иммунной системы имеется два режима. Врождённый иммунитет — это первая линия защиты, состоящая из клеток, которые вырабатывают химические вещества для передачи сигналов другим клеткам и защиты от вирусов. Он не различает тот или иной тип вируса. Этим занимается адаптивный иммунитет — вторая линия защиты из В и Т-клеток, которая у детей намного слабее, чем у взрослых.

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