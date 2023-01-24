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Переболевшим коронавирусом требуется углубленная диспансеризация

Здоровье

Миллионы россиян переболели коронавирусной инфекцией, и им нужно проходить через углублённую диспансеризацию. Она поможет выявить осложнения на раннем этапе.

Переболевшим коронавирусом требуется углубленная диспансеризация

По официальным данным, около 30 млн россиян перенесли коронавирусную инфекцию, а по неофициальным, пандемия COVID-19 могла охватить до 80% населения страны. Врачи настоятельно рекомендуют таким людям проходить через углубленную диспансеризацию, которая проводится в дополнение к обычным профилактическим медицинским осмотрам. О пользе этой процедуры рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Рязанской области, кандидат медицинских наук Валерий Николаев.

"Ключевая цель — выявить изменения, возникшие в связи с коронавирусной инфекцией и направить усилия на предотвращение осложнений, — говорит Валерий Николаев в беседе с 7info. — Перенесенная коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательный систем. Исследования, направленные на контроль деятельности органов дыхания, сердца и сосудов, будут входить в расширенную диспансеризацию".

Она включает оценку сатурации или насыщения кислородом крови, шестиминутный тест ходьбы при жалобах на одышку и отёки, спирометрию или спирографию, определение концентрации Д-димера в крови (после средней или тяжелой формы ковида), рентгенографии органов грудной клетки, общие и биохимические анализы крови. Если какие-то из показателей окажутся не в норме, то потребуется более глубокое исследование, включая дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерную томографию органов грудной клетки, эхокардиографию. Углублённая диспансеризация необходима и для граждан, которые переболели коронавирусом в бессимптомной форме, но им следует написать заявление об этом в администрацию поликлиники.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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