Нутрициолог Дубицкая: зелёная гречка лучше подходит для детей и пожилых

Организму с возрастом сложнее справляться с высокими нагрузками, поэтому вместо обычной гречки стоит выбрать зелёную. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Дубицкая в беседе с "Кубанскими Новостями".

Гречка

Специалист отметила, что единственное отличие зелёной гречки от обычной — это отсутствие какой-либо обработки. При производстве такую крупу не обжаривают, а просто очищают зёрнышки от жёстких плодовых оболочек и сушат.

По словам диетолога, организмом зелёная гречка усваивается отлично. И поэтому подходит даже для рациона детей и пожилых людей.

В такой крупе содержится больше полезных микроэлементов и витаминов, в частности витамины группы В, железо и магний, заключила эксперт по питанию.

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