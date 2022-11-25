Кардиолог: риск инфаркта увеличивают животные жиры и избыток соли

Риск инфаркта увеличивают в первую очередь продукты, содержащие животные жиры, которые есть в свинине, мясе, яичных желтках. Об этом рассказал кардиолог Юрий Кремнёв в интервью "СЭ".

Врач отметил, что к этой категории также относятся жирные сорта молока, творога, сметаны и сливочного масла. Много животных жиров и в сырах, что способствует атеросклеротическим отложениям в сосудах, добавил он.

Не рекомендуется, по словам доктора, злоупотреблять осетриной, креветками и икрой, даже если они бывают в рационе нечасто.

Увеличивает риск инфаркта и высокое давление, поэтому следует ограничить продукты, содержащие много соли, пояснил эксперт.

Собеседник издания призвал не забывать о физической активности, как профилактике ишемической болезни сердца.