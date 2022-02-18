Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"

Чтобы быстрее справиться с коронавирусом и его новым штаммом "омикрон", важно правильно питаться во время заболевания. Пять главных секретов питания при инфекции и после неё раскрыла врач-диетолог, эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Специалист напомнила, что нужно употреблять всем известные "противовирусные" продукты, такие как имбирь, мёд, лук, чеснок, лимон и другие, а также снижать нагрузку на организм, который ослаблен вирусами.

Первое правило — это маленькие порции, заметила врач. Главное — не переедать, чтобы не слишком нагружать желудок. Можно брать такой кусочек мяса или рыбы, чтобы он помещался на ладони без учёта пальцев, а гарнира отмерять столько, сколько войдёт в пригоршню.

Второй принцип, которого нужно придерживаться, — еда должна быть простой. В основном, это белок и клетчатка, которая нужна для поддержания нормальной микрофолоры в кишечнике. Белок же играет важную роль в образовании гормонов и новых клеток организма.

Третье правило, которого посоветовала придерживаться доктор, касается приготовления мяса. Его лучше всего запекать в духовке при невысоких температурах или готовить на пару, но ни в коем случае не жарить. В процессе жарки происходит образование продуктов гликирования, провоцирующих ожирение, онкологию и заболевания сердца.

По мнению врача, особо не стоит налегать и на фрукты, так как в них много углеводов. И употреблять их можно только в первой половине дня, до 14 часов. Это правило номер четыре.

Пятый принцип — пить как можно больше чистой тёплой воды (не менее 2 литров в день), поскольку она разжижает кровь и помогает уменьшить концентрацию токсичных веществ. При этом холодная или газированная вода не подойдёт, так как она хуже усваивается и может спровоцировать обострения заболеваний горла и носа, заключила доктор Павлова.

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