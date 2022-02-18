EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"

Здоровье

Чтобы быстрее справиться с коронавирусом и его новым штаммом "омикрон", важно правильно питаться во время заболевания. Пять главных секретов питания при инфекции и после неё раскрыла врач-диетолог, эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"

Специалист напомнила, что нужно употреблять всем известные "противовирусные" продукты, такие как имбирь, мёд, лук, чеснок, лимон и другие, а также снижать нагрузку на организм, который ослаблен вирусами.

Первое правило — это маленькие порции, заметила врач. Главное — не переедать, чтобы не слишком нагружать желудок. Можно брать такой кусочек мяса или рыбы, чтобы он помещался на ладони без учёта пальцев, а гарнира отмерять столько, сколько войдёт в пригоршню.

Второй принцип, которого нужно придерживаться, — еда должна быть простой. В основном, это белок и клетчатка, которая нужна для поддержания нормальной микрофолоры в кишечнике. Белок же играет важную роль в образовании гормонов и новых клеток организма.

Третье правило, которого посоветовала придерживаться доктор, касается приготовления мяса. Его лучше всего запекать в духовке при невысоких температурах или готовить на пару, но ни в коем случае не жарить. В процессе жарки происходит образование продуктов гликирования, провоцирующих ожирение, онкологию и заболевания сердца.

По мнению врача, особо не стоит налегать и на фрукты, так как в них много углеводов. И употреблять их можно только в первой половине дня, до 14 часов. Это правило номер четыре.

Пятый принцип — пить как можно больше чистой тёплой воды (не менее 2 литров в день), поскольку она разжижает кровь и помогает уменьшить концентрацию токсичных веществ. При этом холодная или газированная вода не подойдёт, так как она хуже усваивается и может спровоцировать обострения заболеваний горла и носа, заключила доктор Павлова.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 диета
Новости
Политолог Безпалько дал прогноз по конфликту в Донбассе: "Провокации ещё будут"
Эндокринолог раскрыла пять главных правил питания во время "омикрона"
Следы COVID-19 ведут к русскому гриппу XIX века
Президенту МОК не понравилось отношение тренеров к Валиевой: "Это меня потрясло"
В Москве двоих полицейских избили в метро: возбуждено уголовное дело
Шесть надёжных кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Лукашенко заявил о готовности признать ЛНР и ДНР. После Путина
В WADA рассказали, кто виноват в затянувшейся проверке допинг-пробы Валиевой
Индийский врач назвал три лучших средства для очистки печени
Варшава и Киев рвут друг у друга сомнительные ядерные реакторы
Популярное
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Украинские силовики обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР.

ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Последние материалы
В WADA рассказали, кто виноват в затянувшейся проверке допинг-пробы Валиевой
Индийский врач назвал три лучших средства для очистки печени
Варшава и Киев рвут друг у друга сомнительные ядерные реакторы
Расписание Игр на 18 февраля. Хоккеистам сборной РФ предстоит серьёзное сражение
Кабаева вмешалась в допинг-скандал с Валиевой на Олимпийских играх
В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны ВСУ
Хиромант объяснил, как по рукам распознать "гулящего" мужчину
СМИ Казахстана: у нас процветает торговля людьми
О каких преступлениях Киева молчат в США и ЕС, рассказал Володин
Экс-министр обороны Украины: русские танки покатятся по Незалежной с ветерком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников