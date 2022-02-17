Доктор Ковальков объяснил, почему квашеная капуста полезна для иммунитета

Квашеную капусту многие считают из лучших по полезности продуктов для человека. В ней есть необходимая для кишечника клетчатка, каротин, фолиевая кислота, соли калия и другие витамины и минералы.

Постоянное употребление квашеной капусты поможет избавиться от проблем с желудочно-кишечным трактом и улучшить сон. О полезных свойствах продукта рассказал врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков на своём YouTube-канале.

Специалист объяснил, что при брожении выделяется молочная и уксусная кислота. Первая способствует увеличению полезных бактерий в кишечнике, вторая стимулирует пищеварительные ферменты. Улучшая работу кишечника, квашеная капуста также повышает и иммунитет.

Исследования показывают, что содержащиеся в капусте пробиотики, влияют на центральную нервную систему и головной мозг и способны улучшать настроение. В квашеной капусте есть янтарная кислота, которая помогает при алкогольном опьянении, отметил диетолог.

В процессе квашения витамина C в капусте становится в 2-3 раза больше, также в ней содержатся витамины группы U, K и B. Витамин U способствует излечению язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, гастрита, активизирует функции печени. Витамин K необходим для нормального обмена веществ, заживления ран, нормализации свертываемости крови.

Белки капусты это источник необходимых аминокислот, например, лизина и метионина. Они нужны для кроветворения, роста и восстановления тканей, стимуляции функций почек и щитовидной железы.

Однако всё хорошо в меру — для взрослого человека достаточно съедать 200 граммов квашеной капусты в день, подчеркнул профессор Ковальков.

Доктор заметил, что кроме полезных свойств у квашеной капусты есть и противопоказания. Она содержит клетчатку и бактерии, которые могут вызывать газообразование в кишечнике и раздражать слизистую оболочку пищеварительных органов. Квашеная капуста противопоказана людям с ярко выраженными формами заболеваний ЖКТ.

Большое количество соли в продукте вредно и приводит к задержке воды в организме. За счет содержания гистамина продукт может усиливать аллергические проявления, заключил врач.

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