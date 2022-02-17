Диетолог Гинзбург раскрыл "чудесный эффект" от ежедневного употребления чеснока

Чеснок не защитит от заражения коронавирусом, зато он является прекрасным средством для борьбы с воспалением, убивает вредные бактерии, служит профилактикой рака и сахарного диабета. Поэтому употреблять овощ можно ежедневно, но в небольшом количестве. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Специалист объяснил, что один из компонентов чесночных эфиров — это антибактериальное вещество аллицин, которое и сам чеснок использует для борьбы с собственными вредителями. Но выяснилось, что средство действует универсально: работает и при бактериальных, и при вирусных инфекциях верхних дыхательных путей. В основном аллицин имеет антибактериальное, а не противовирусное действие. И пока исследования не подтверждают пользу чеснока при коронавирусе.

А вот полезные свойства чеснока для профилактики тромбообразования и атеросклероза доказаны научными работами, добавил доктор. Чеснок обладает двойным действием: повышает стабильность атеросклеротической бляшки и снижает свёртываемость крови. Поэтому после 50 лет всем полезно употреблять 1-2 зубчика чеснока в день для разжижения крови, заметил специалист.

По словам диетолога, чеснок также значительно снижает риск рака толстой и прямой кишки и молочной железы у женщин. Считается, что чеснок может удалять возникающие с возрастом атипичные клетки и способствовать их апоптозу. Однако в этом плане чеснок не уникален, подобными свойствами обладают и другие приправы, например, петрушка, куркума, имбирь.

Регулярное употребление чеснока также помогает справиться с быстрой утомляемостью, мышечной слабостью, что особенно актуально на фоне ковида, отметил Гинзбург.

Недавно установлено, что чеснок обладает сахароснижающим действием при диабете второго типа, в основе которого лежит инсулинорезистентность. В этом случае эффект чеснока до конца не понятен, но, скорее всего, он связан с противовоспалительным действием, пояснил врач.

Он посоветовал включать в свой рацион чеснок, особенно тем, у кого есть наследственная предрасположенность, не дожидаясь сахарного диабета.

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