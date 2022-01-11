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Автор Владимир Васютченко

Иммунолог спрогнозировал лавинообразный рост числа заражений "омикроном" в РФ

Здоровье

Лавинообразный рост числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции может начаться в РФ уже в январе, считает иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог спрогнозировал лавинообразный рост числа заражений "омикроном" в РФ

Как сообщил он "Известиям", подъём вызванной новым вариантом COVID-19 заболеваемости в РФ может продолжаться поэтапно до мая — с основным всплеском числа заражения, периодом стабилизации после него и последующим ростом.

"То есть это будет такая стабилизация, углубление волны по заболеваемости, а потом опять взлёт", — рассказал учёный.

Он заявил также, что через одну-две недели после начала подъёма заболеваемости коронавирусом можно ожидать резкого роста числа госпитализаций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ принимают меры, чтобы подготовить российскую систему здравоохранения к новой волне COVID-19, которая может быть вызвана омикрон-штаммом. Его распространение представитель Кремля назвал "большой опасностью".

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 николай крючков
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