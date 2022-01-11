Распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции в РФ является "большой опасностью и реальностью", заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков отметил, что распространение нового варианта COVID-19 в стране прогнозировалось правительством. В связи с этим власти принимают меры для подготовки российской системы здравоохранения к новой волне коронавируса, которую может вызвать "омикрон".

Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал возможность вызванного омикрон-штаммом подъёма заболеваемости COVID-19 в РФ в конце января — начале февраля.

Специалист предрёк "беспрецедентный" уровень заболеваемости из-за нового варианта коронавируса.

"Поскольку уровень заболеваемости будет очень высоким, … сниженная летальность и сниженное "утяжеление" в процессе госпитализации могут перекрываться количеством заболевших", — заявил Логунов.

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