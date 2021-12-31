Онколог опроверг данные о связи COVID-19 с возникновением рака

Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РФ Иван Стилиди заявил об отсутствии информации о повышенных рисках развития рака среди поборовших коронавирусную инфекцию. Вместе с этим эксперт объяснил, почему во время пандемии онкологические заболевания стали выявлять чаще.

"Благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии. Это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще выполнять компьютерную томограмму лёгких, опасаясь пневмонии", — сказал онколог, слова которого приводит ТАСС.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина сообщила, что COVID-19 способен стать триггером для появления рака. Он может развиться в кишечном тракте и лёгких, добавила кандидат медицинских наук.

"Есть уже определённые наработки, что у людей, перенёсших COVID с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта", — отметила Соломатина.

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