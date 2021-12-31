Коронавирус может стать триггером для развития более серьёзного заболевания, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По её словам, COVID-19 способен "провоцировать" рак.
Как уточнила Соломатина, "под ударом" может оказаться кишечный тракт и лёгкие.
"Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в лёгочной форме. Есть уже определённые наработки, что у людей, перенёсших COVID с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта", — рассказала кандидат медицинских наук URA. RU.
Как пояснила Соломатина, дело в том, что коронавирус — это воспалительный процесс, как и онкология. И при заболевании COVID-19, могут "вылезти" проблемы, которые были незаметны при здоровом состоянии пациента.
"COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний. Там, где у человека проблемы, но их было не видно. А ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление", — резюмировала Соломатина.
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