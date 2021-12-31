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Автор Екатерина Широкова

Соломатина: COVID-19 может стать "отправной точкой" для рака

Здоровье

Коронавирус может стать триггером для развития более серьёзного заболевания, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По её словам, COVID-19 способен "провоцировать" рак.

Соломатина: COVID-19 может стать "отправной точкой" для рака

Как уточнила Соломатина, "под ударом" может оказаться кишечный тракт и лёгкие.

"Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в лёгочной форме. Есть уже определённые наработки, что у людей, перенёсших COVID с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта", — рассказала кандидат медицинских наук URA. RU.

Как пояснила Соломатина, дело в том, что коронавирус — это воспалительный процесс, как и онкология. И при заболевании COVID-19, могут "вылезти" проблемы, которые были незаметны при здоровом состоянии пациента.

"COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний. Там, где у человека проблемы, но их было не видно. А ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление", — резюмировала Соломатина.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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