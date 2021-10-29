Смертность от COVID-19 среди детей увеличилась в Москве

Увеличение смертности от коронавируса среди детей зафиксировали в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", — цитирует заявление чиновника "Интерфакс".

По словам мэра, в настоящее время столичные стационары внедрили рекомендованные клиническим комитетом города новые протоколы лечения и набор медикаментов для детей с хроническими заболеваниями, нарушающими работу иммунной системы.

Ранее Собянин сообщил, что число случаев заражения детей COVID-19 увеличилось в Москве в новую волну пандемии по сравнению с предыдущей в два-три раза.

Согласно сведениям заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, в Москве каждый день выявляют около 1000 случаев заражения детей COVID-19. По данным главврача московской детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова, с начала пандемии в столице коронавирусом заболели свыше 190 тысяч детей.

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