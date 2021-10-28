Собянин: число детей с COVID-19 выросло в разы в Москве в новую волну пандемии

Количество случаев заражения коронавирусом детей в Москве увеличилось в новую волну пандемии в сравнении с предыдущей в два-три раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций ещё больше ", — цитирует чиновника РИА Новости.

Согласно сведениям главврача столичной детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова, с начала пандемии в Москве COVID-19 диагностировали более чем у 190 тысяч детей. В 5% случаев несовершеннолетним больным потребовалась госпитализация.

Врач отметил, что коронавирусом стали чаще заражаться груднички и дети младшего возраста. Также участились случаи тяжёлого течения COVID-19 у детей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о почти 60 тысячах детей, проходящих сейчас в России лечение от коронавирусной инфекции. Глава Минздрава отметил, что у 50% из них наблюдается "яркая клиника" заболевания.

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что за последний год в России дети с COVID-19 стали в разы чаще попадать в больницы.

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