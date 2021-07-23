Сергей Собянин заявил, что в Москве прошёл пик заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал в интервью каналу "Россия-1", что максимум заражений "ковидом" в столице пройден.

По словам Сергея Собянина, число зафиксированных случаев заболеваемости снижается пятую неделю.

По статистике Оперштаба, в Российской Федерации 6 078 522 больных. За минувшие сутки зафиксировали 25811 случаев заражения. Больше всего их в

Москве — 3425,

Московской области — 1965,

Санкт-Петербурге — 1940.

За последние 24 часа от "ковида" умерли 795 человек.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вирусы постоянно мутируют, это естественный процесс, поэтому в будущем, возможно, появятся новые штаммы SARS-CoV-2. По мнению вирусолога, только массовая вакцинация поможет остановить процесс мутации.

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