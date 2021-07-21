Вирусолог Альтштейн: "Вакцинация поможет остановить процесс мутации SARS-CoV-2"

Вирусы постоянно мутируют, это естественный процесс, поэтому в будущем, возможно, появятся новые штаммы SARS-CoV-2, которые будут опаснее существующих, заявил в интервью Телеканалу "360" рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт отметил, что созданные вакцины от COVID-19 помогут справиться с новыми штаммами.

"Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но все-таки работают, и поэтому надо прививаться", — пояснил он.

Эксперт отметил, что пока нельзя точно сказать, будут ли новые штаммы опаснее, чем, например, "дельта"-штамм, но массовая вакцинация поможет остановить процесс мутации SARS-CoV-2.

Вирус мутирует активнее, когда распространяется в большой скоростью, поэтому вакцинация — это единственный способ борьбы с угрозой возникновения более опасных штаммов.

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