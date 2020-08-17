Промо-ролик: "Спутник V" уничтожает коронавирус размером с планету

Промо-ролик российской вакцины от коронавируса опубликован на официальном сайте препарата, созданном для объяснения и продвижения российской вакцины Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал ее разработку.

"Смело идет туда, где раньше не было вакцины", — в промо-ролике Sputnik V показан в образе своего космического тезки, отправляющего в небытие гигантский коронавирус, охватывающий всю планету.

Напомним,

на минувшей неделе российская формула вакцины стала первой в мире, которая была зарегистрирована;

15 августа было объявлено, что препарат запущен в производство.

Препарат, который официально называется "gam-KOVID-VAK", разработан на ранее испытанной платформе и был одобрен всего после двух этапов клинических испытаний. Исключение было сделано из-за остроты международного кризиса, вызванного пандемией. Это позволило ряду иностранных правительственных чиновников, медицинских экспертов и СМИ критиковать Москву, упрекая ее в том, что она готова рисковать жизнями людей ради политической выгоды.

По словам главы лаборатории, разработавшей вакцину, третья фаза испытаний препарата будет проведена с участием десятков тысяч добровольцев.

Важно отметить, что Спутник V не планируется вводить в общий оборот до января, оставляя четыре-пять месяцев для дальнейшего наблюдения за его эффективностью и любыми возможными побочными эффектами, которые могут возникнуть.

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