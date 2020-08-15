Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России. Напомним, что вакцина была зарегистрирована 11 августа и вызвала много пересудов.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ранее, что к зиме планируется производить до 5 млн доз вакцины в месяц, чтобы обеспечить страну лекарством полностью к концу года.
Жители России смогут получить вакцину во время третьей фазы испытаний. Сыворотка станет доступна сначала для 10-15 регионов.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.