Дочь Владимира Путина сделала прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления перед правительством сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса.

"После первого укола температура была у неё 38, на следующий день - 37 с небольшим, и всё. После второго укола температура немного поднялась, но всё сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо", — отметил глава государства.

По словам Путина, первая российская вакцина от COVID-19 показала высокую эффективность и безопасность.

Ранее президент уже сообщал о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса.