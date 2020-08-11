Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Золотистые игрунки используют пищу для налаживания социальных связей
Новой ведущей шоу "Утро России" станет Светлана Абрамова
Две тысячи пользователей портала поставщиков выбрали статус самозанятых
Степанова обвинила Тутберидзе в пьянстве
Сотрудники Минского электромеханического завода продолжают протестовать
Учёные предлагают не сохранять объекты Всемирного наследия
Муж Валентины Легкоступовой опроверг сообщения о коме певицы
Юрист рассказал, какой налог вскоре могут отменить
Охлобыстин написал для Ефремова пьесу

Дочь Владимира Путина сделала прививку от коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

Президент России Владимир Путин во время выступления перед правительством сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса.

"После первого укола температура была у неё 38, на следующий день - 37 с небольшим, и всё. После второго укола температура немного поднялась, но всё сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо", — отметил глава государства.

По словам Путина, первая российская вакцина от COVID-19 показала высокую эффективность и безопасность.

Ранее президент уже сообщал о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса.

Последние материалы
Сотрудники Минского электромеханического завода продолжают протестовать
Степанова обвинила Тутберидзе в пьянстве
Учёные предлагают не сохранять объекты Всемирного наследия
Муж Валентины Легкоступовой опроверг сообщения о коме певицы
Дочь Владимира Путина сделала прививку от коронавируса
Юрист рассказал, какой налог вскоре могут отменить
Охлобыстин написал для Ефремова пьесу
Тихановская записала видеообращение: "Я уехала к детям"
Смарт-часы помогут диагностировать COVID-19 у владельца
Терминал в аэропорту Новосибирска построит турецкая фирма
Популярное
Новости Белоруссии
NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.

NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию
В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях
Новости Белоруссии
В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях
Бывший СССР
Жириновский: Лукашенко "проиграл страну"
Новости Белоруссии
Протест в Белоруссии перешел в ожесточённую схватку с ОМОНом
Усам Оздемиров Дотации регионам не решили проблему неравенства Усам Оздемиров Руслан Веснянко Пётр Порошено: попытка №2? Руслан Веснянко Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер
Комментарии
Российские страсти в Белоруссии: чья конспирация провалилась?
Дмитрий Болкунец рассказал, как изменится курс Белоруссии после выборов
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Тихановская не будет участвовать в протестах
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Что мешает отвечать соразмерно на провокации США?
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Женский алкоголизм: как лечиться? Разговор с наркологом
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ