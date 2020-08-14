Американист: принять вакцину России для США – проявление слабости

Принять помощь от России в разработке вакцины от коронавируса для США означает проявить слабость и признать поражение. Поэтому сейчас американцы пытаются принизить качество препарата, разработанного российскими учеными и врачами.

Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

"Когда Россия презентовала, зарегистрировала вакцину от коронавируса, это вызвало шок на Западе и в США. Потому что Россия осуществила прорыв в медицине. О высоком качестве можно судить по тому, что дочь Владимира Путина решила на себе ее испробовать. Так что критика, которой подвергается сейчас наша вакцина, политизирована. Потому что все фармацевтические компании и западные страны конкурируют между собой, сейчас спрос опережает предложение. Для США важно дискредитировать вакцину, чтобы ее не покупали", — пояснил эксперт.

Он отметил, что Россия получила уже миллиард заявок на поставку вакцины от COVID — от Сербии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии, Мексики. Все это — десятки и сотни миллиардов долларов. Кроме того, вакцина поможет запустить экономики стран, ведь теперь не нужно уходить на самоизоляцию.

Напомним, что, по данным телеканала CNN, Россия официально предложила США помощь в разработке вакцины от COVID, но получила категорический отказ.