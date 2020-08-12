У первой в мире коронавирусной вакцины появился собственный сайт

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат получил название "Спутник V".

Как отмечают его создатели, это стало данью памяти и уважения соотечественникам - космическим первопроходцам.

"В 1957 году успешный запуск Советским Союзом первого космического спутника придал новый импульс космическим исследованиям во всем мире. Поэтому новая российская вакцина Covid-19 называется Sputnik V", - поясняется на официальном сайте.

Напомним, 11 августа, президент России объявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19, которая станет доступна широкой общественности к январю 2021 года. Хотя, как ожидается, вакцинация отдельных категорий россиян начнется раньше. В первую очередь защитная инъекция будет сделана медикам и педагогам.

Для нового препарата в Интернете создан веб-сайт. На нем объясняется, как работает аденовирусная вакцина.

Как пояснили в центре им. Гамалеи - где был разработан препарат - сделано это с целью предоставления "актуальной информации о Спутнике V" для борьбы с "дезинформационной кампанией, развернутой против него в международных средствах массовой информации».

К слову, Спутник V не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая поддерживает "тесный контакт с российскими органами здравоохранения". По словам официального представителя ВОЗ Тарика Ясаревича, предварительная квалификация любой вакцины требует " тщательного анализа и оценки всех необходимых данных о безопасности и эффективности", которые организация еще не получила.

Впрочем, это не помешало потенциальным потребителям выстроиться в очередь - 20 стран заказали у России миллиард доз первой в мире вакцины COVID-19