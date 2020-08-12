20 стран заказали у России миллиард доз первой в мире вакцины COVID-19

В общей сложности 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии уже запросили в общей сложности 1 млрд доз российской коронавирусной вакцины, регистрация которой была подтверждена вчера, 11 августа, президентом России Владимиром Путиным.

Об этом на конференции, посвященной объявлению о регистрации вакцины, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Вместе с нашими зарубежными партнерами мы готовы производить более 500 млн доз вакцины в год, — пояснил Кирилл Дмитриев. — Все, что производится в России, будет использоваться внутри страны, а дозы для использования в других странах будут производиться за рубежом".

По словам Дмитриева, РФПИ также работает над программой гуманитарной помощи развивающимся странам с целью обеспечения доступности коронавирусной вакцины в государствах, которые не могут позволить себе производить или покупать ее самостоятельно.

"Наш фонд считает, что люди во всем мире должны иметь равный доступ к вакцине, независимо от их финансового положения," — сказал гендиректор РФПИ.

Напомним, Владимир Путин объявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина Covid-19. Эта вакцина, получившая название "Спутник V", вскоре поступит в серийное производство и будет доступна с января 2021 года.

Несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, она все еще будет проходить дополнительные клинические испытания в России и на Ближнем Востоке.

Читайте также:

Регистрировать вакцину от COVID или пока нет - вот в чём вопрос

Опубликовано фото первой российской вакцины от коронавируса