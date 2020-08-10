Регистрировать вакцину от COVID или пока нет – вот в чем вопрос

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям обратилась с открытым письмом к главе российского Минздрава. Фармацевты считают, что не стоит спешить с госрегистрацией коронавирусной вакцины.

По крайней мере до тех пор, пока не третья фаза ее клинических испытаний не будет с успехом завершена.

Основание — небольшое — всего 100 человек — число испытателей. Поэтому окончательные выводы делать рано. Третья фаза, в ходе которой препарат будет протестирован на нескольких тысячах человек, покажет более объективную картину.

По мнению АОКИ, даже в непростых условиях, которые сейчас сложились, необходимо думать не о том, как скорее завершить разработку вакцины, а о сведении на нет рисков для здоровья людей.

"Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет", — говорится в письме АОКИ.

Росздравнадзор считает опасения необоснованными

Валентина Косенко, замглавы Росздравнадзора, отвечая на претензии фармкомпаний, назвала их "основанными на незнании результатов исследований".

Она особо подчеркнула, что "никто не собирается нарушать закон и начинать вакцинацию до окончания третьей, пострегистрационной, фазы испытаний".