"Врачи в сомнении": атака на российскую вакцину от коронавируса продолжается

Более половины российских врачей не готовы прививаться вакциной, которая была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и зарегистрированной в России. Сенсация? Повод задуматься? Что это вообще такое?

Что это за опрос врачей

Для начала, о чем идет речь. Речь идет об опросе, который был проведен в мобильном приложении "Справочник врача". Создала этот ресурс компании ООО "Медицинские информационные решения". Ее представители уверяют, что в приложении зарегистрированы более 420 тысяч медицинских работников.

Но в опросе, конечно, приняли участие не 400 тысяч пользователей, а 3040. Из них 52 процента и заявили о том, что не готовы прививаться новой вакциной. Участники опроса заявили об отсутствии достаточных данных об эффективности вакцины (66 процентов опрошенных). Еще 48 процентов респондентов смутили быстрые сроки создания препарата.

При этом каждый четвертый из числа участников опроса заявил о согласии на вакцинацию.

"Четко выстроенная цепочка"

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя результаты опроса, заявил, что "нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта (проводившего опрос — прим.)".

"Здесь появляется четко выстроенная цепочка — жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме", — сказал Гинцбург РИА "Новости".

Он подчеркнул, что к проблеме вакцинации нужно подходить с научной точки зрения, а не с обывательской. По его словам, иммунитет можно получить двумя путями — переболеть или сделать инъекцию.

Если болезнь протекала в легкой форме, иммунитет не вырабатывается. При тяжелой же форме течения коронавируса вероятность летального исхода в десять раз выше, чем при гриппе, а те, кто выздоравливают, часто страдают неврологическими поражениями, предупредил Гинцбург.

Вообще говоря, директор Центра Гамалеи, комментируя критические отзывы о вакцине, постоянно подчеркивает, что речь может идти и о компании, которую поддерживают крупнейшие фармацевтические концерны, поскольку речь идет о рынке в миллиарды долларов.

А вот заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай не увидел в результатах опроса сенсации.

"Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий", — написал Салагай в своем телеграм-канале.

Вместе с тем он призвал не путать доверие с "объективной оценкой эффективности и безопасности".

"А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины. Министерство с вниманием относится к любой информации, поступающей от наших коллег-медиков. Эта информация также не станет исключением", — написал замминистра.

Напомним, что публикация данных о исследованиях по российской вакцине обещана в ближайшие дни. Предназначена это, конечно, для специалистов.

Но есть еще один вопрос: а обывателям-то как на все это реагировать? Ведь очевидно, что все эти новости про "врачи отказываются" адресованы в первую очередь как раз не на профессиональное сообщество, а на обычных людей. Пока противодействие потоку негатива о вакцине не очень убедительное.