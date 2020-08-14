Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

"Врачи в сомнении": атака на российскую вакцину от коронавируса продолжается

Наука

Более половины российских врачей не готовы прививаться вакциной, которая была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и зарегистрированной в России. Сенсация? Повод задуматься? Что это вообще такое?

Что это за опрос врачей

Для начала, о чем идет речь. Речь идет об опросе, который был проведен в мобильном приложении "Справочник врача". Создала этот ресурс компании ООО "Медицинские информационные решения". Ее представители уверяют, что в приложении зарегистрированы более 420 тысяч медицинских работников.

Но в опросе, конечно, приняли участие не 400 тысяч пользователей, а 3040. Из них 52 процента и заявили о том, что не готовы прививаться новой вакциной. Участники опроса заявили об отсутствии достаточных данных об эффективности вакцины (66 процентов опрошенных). Еще 48 процентов респондентов смутили быстрые сроки создания препарата.

При этом каждый четвертый из числа участников опроса заявил о согласии на вакцинацию.

"Четко выстроенная цепочка"

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя результаты опроса, заявил, что "нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта (проводившего опрос — прим.)".

"Здесь появляется четко выстроенная цепочка — жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме", — сказал Гинцбург РИА "Новости".

Он подчеркнул, что к проблеме вакцинации нужно подходить с научной точки зрения, а не с обывательской. По его словам, иммунитет можно получить двумя путями — переболеть или сделать инъекцию.

Если болезнь протекала в легкой форме, иммунитет не вырабатывается. При тяжелой же форме течения коронавируса вероятность летального исхода в десять раз выше, чем при гриппе, а те, кто выздоравливают, часто страдают неврологическими поражениями, предупредил Гинцбург.

Вообще говоря, директор Центра Гамалеи, комментируя критические отзывы о вакцине, постоянно подчеркивает, что речь может идти и о компании, которую поддерживают крупнейшие фармацевтические концерны, поскольку речь идет о рынке в миллиарды долларов.

А вот заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай не увидел в результатах опроса сенсации.

"Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий", — написал Салагай в своем телеграм-канале.

Вместе с тем он призвал не путать доверие с "объективной оценкой эффективности и безопасности".

"А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины. Министерство с вниманием относится к любой информации, поступающей от наших коллег-медиков. Эта информация также не станет исключением", — написал замминистра.

Напомним, что публикация данных о исследованиях по российской вакцине обещана в ближайшие дни. Предназначена это, конечно, для специалистов.

Но есть еще один вопрос: а обывателям-то как на все это реагировать? Ведь очевидно, что все эти новости про "врачи отказываются" адресованы в первую очередь как раз не на профессиональное сообщество, а на обычных людей. Пока противодействие потоку негатива о вакцине не очень убедительное.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы центр гамалеи вакцина от коронавируса
Новости Все >
Эксперт: Лукашенко не чувствует себя слабым, чтобы идти на диалог
Эксперт: у недоверия новой вакцине от COVID есть основания
В Минске арестовали более 1000 человек
Межевич: "Для давления на Белоруссию подойдут и спорт, и инопланетяне"
В России снимут кино о лидере группы "Король и Шут"
Политолог: угрозы США в отношении Белоруссии вполне реальны
Москву ожидают тёплые выходные: температура поднимется до 20 градусов
Путин оценил уровень безработицы в Архангельске
Греческий остров Порос закрыли на карантин
Опубликованы окончательные итоги выборов президента в Белоруссии
Последние материалы
Политолог: угрозы США в отношении Белоруссии вполне реальны
Москву ожидают тёплые выходные: температура поднимется до 20 градусов
Путин оценил уровень безработицы в Архангельске
Леонид Калашников: МИД "работает Минфином", чтобы залезть гражданам в карман
За какие долги Белоруссии придется отвечать России
Греческий остров Порос закрыли на карантин
Опубликованы окончательные итоги выборов президента в Белоруссии
Работники минского метро устроили мирную акцию протеста
Скажет ли Россия псевдо-союзникам "До свидания"?
Польша готова принять политбеженцев из Белоруссии
Популярное
Новости Белоруссии
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?

У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...

Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Новости Белоруссии
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Происшествия
Житель Бердска погиб, пытаясь удержать упавшую с шестого этажа жену
Фигурное катание
Авербух рассказал о причинах конфликта Тутберидзе и Плющенко
Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер Усам Оздемиров Для развития регионов нужен реальный федерализм Усам Оздемиров Любовь Степушова Помпео наткнулся на сопротивление в Чехии Любовь Степушова
Комментарии
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко
Удивляться нечему? Почему россияне поддерживают Лукашенко
Маэстро Спиваков предрёк Лукашенко возмездие
Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии
"Россия будет следующей!": в США грозят Москве беспорядками
Более тысячи белорусских учёных подписали петицию против насилия
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Маэстро Спиваков предрек Лукашенко возмездие
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ