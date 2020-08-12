Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сегодня заявил, что он скептически относится к тому, что Россия стала первой страной, "давшей нормативное одобрение вакцине Covid-19".
"Главное в том, чтобы иметь безопасный, испытанный продукт, а не просто быть первой, - заявил Шпан в интервью радио Deutschlandfunk. - Российская вакцина, которая будет называться "Спутник V" в честь первого в мире спутника, запущенного Советским Союзом, еще не завершила свои окончательные испытания. Его одобрение регуляторами было получено менее чем через два месяца испытаний на людях. В ее безопасности я лично сильно сомневаюсь".
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