Западные СМИ устроили истерику по поводу российской вакцины. Почему?

11 августа российский президент Владимир Путин объявил о том, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. И в качестве доказательства ее полной безопасности сообщил, что инъекцию нового препарата сделала себе его собственная дочь.
Западные СМИ незамедлительно разразились гневными статьями в адрес России, ее правительства и ученых, обвиняя всех сразу чуть ли не в геноциде.
Список можно продолжать еще бесконечно долго.
Возникает один вопрос: к чему вся эта истерика? Никого ж насильно вакцинировать российской "Спутник V" не будут…
"Крупнейшие державы втянуты в глобальную гонку за вакциной, которую президент Трамп, г-н Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассматривают как опосредованную войну за свое личное лидерство и конкурирующие национальные системы. Соединенные Штаты с помощью операции "Скорость искривления" и Китай вложили миллиарды в эту погоню, и чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что Россия пытается вырвать победу".
Вот так. Все просто, оказывается.
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