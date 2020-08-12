Западные СМИ устроили истерику по поводу российской вакцины. Почему?

11 августа российский президент Владимир Путин объявил о том, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. И в качестве доказательства ее полной безопасности сообщил, что инъекцию нового препарата сделала себе его собственная дочь.

Западные СМИ незамедлительно разразились гневными статьями в адрес России, ее правительства и ученых, обвиняя всех сразу чуть ли не в геноциде.

Вот несколько цитат:

"Путин мечтает о "моменте спутника"… "

"… Россия и Китай, не очень щепетильны в соблюдении медицинских и этических норм"… ",

"… более 170 проектов по поиску вакцины ведутся в мире, … Россия регистрирует препарат, проигнорировав некоторые фазы испытаний… учёные проверяли вакцины на солдатах и на самих себе…",

"российский подход — безрассудный и неэтичный",

"… этот препарат рискует усугубить, а не помочь справиться с пандемией"…

Список можно продолжать еще бесконечно долго.

Возникает один вопрос: к чему вся эта истерика? Никого ж насильно вакцинировать российской "Спутник V" не будут…

Неожиданно ответ нашелся в публикации NYT:

"Крупнейшие державы втянуты в глобальную гонку за вакциной, которую президент Трамп, г-н Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассматривают как опосредованную войну за свое личное лидерство и конкурирующие национальные системы. Соединенные Штаты с помощью операции "Скорость искривления" и Китай вложили миллиарды в эту погоню, и чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что Россия пытается вырвать победу".

Вот так. Все просто, оказывается.