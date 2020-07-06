Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка

Специалистам удалось доказать, что бег способен оказывать противоязвенный эффект. При этом большое значение имеет режим и интенсивность занятий.

Ученые провели эксперимент. Они заставляли лабораторных мышей бегать перед образованием у них язвы. В результате выяснилось, что бег способствует противовоспалительному эффекту и выработке в организме глюкокортикоидных гормонов, которые борются с язвами.

Стоит отметить, что если человек бегает мало и быстро, то такие тренировки не дадут желаемого эффекта. Данный метод актуален только для тех язв, которые образовались в организме из-за стресса. Это объясняется тем, что против образования эрозии положительно влияет бег.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что австралийские ученые провели анализ 14 крупных исследований в области бега, чтобы определить его влияние на организм. Исследования показывают, что неторопливый бег уменьшает риск возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.