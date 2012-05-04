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Источник Правда.Ру

50 минут бега в неделю продлевают жизнь на 27%

Здоровье

Австралийские ученые провели анализ 14 крупных исследований в области бега, чтобы определить его влияние на организм. Исследования показывают, что неторопливый бег уменьшает риск возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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Все положительные эффекты в совокупности продлевают жизнь. Согласно заключению австралийских исследователей, чтобы продлить жизнь на 27% необходимо уделять пробежкам всего 50 минут в неделю. Примечательно, что бег больше 50 минут в неделю не принесет большего эффекта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что непродолжительный, но регулярный бег трусцой способен продлить жизнь на шесть лет. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенской университетской больницы.

В масштабном исследовании кардиологов, которое проводилось с 1976 года, приняли участие около 20 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 20 до 93 лет. Специалисты сравнили смертность 1 116 бегунов мужского и 762 женского пола со смертностью тех, кто не занимался джоггингом. Все испытуемые отвечали на вопросы о том, сколько времени они посвящают бегу еженедельно, а также оценивали свою скорость бега. Сведения собирались четыре раза — в 1976–1978 годах, в 1981–1983-м, в 1991–1994-м и в 2001–2003-м, сообщает "Компьюлента".

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Оказалось, что риск смерти в группе тех, кто совершал пробежки, был на 44 процента ниже, чем среди тех, кто не занимался бегом. Кроме того, добавляет Neva24, продолжительность жизни бегунов мужского пола оказалась больше на 6,2 года, а женского — на 5,6 года.

"Мы можем с уверенностью сказать, что регулярный бег увеличивает продолжительность жизни. И хорошей новостью является то, что вам на самом деле не нужно уделять этому слишком много времени", — заявил главный кардиолог проекта Петр Снор.

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Оптимальный эффект имели две-три пробежки в неделю, общей длительностью от часа до двух с половиной. Особую пользу такие занятия приносили, когда бег был медленным или средним по скорости.

Темы бег ученые диабет онкология исследования продление жизни сердечно-сосудистые заболевания
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