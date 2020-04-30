Эксперт: врач должен консультировать себя, а не больного

Дистанционное консультирование — будущее российского здравоохранения. Но консультироваться должен не больной, а врач.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, член бюро исполкома Пироговского движения врачей России, член комитета гражданских инициатив Юрий Комаров. Он оценил, насколько эффективны дистанционные консультации, которые проводят врачи для коронавирусных больных, проходящих лечение дома.

"Это полная нелепость. Нельзя на расстоянии слушать больного или видеть больного. Это неверно. Должно быть: врач на периферии, он общается с больным, собирает о нем все сведения и информацию эту передает в центр, а в центре, находясь уже на удалении, квалифицированный консультант может собрать консилиум и посоветовать этому врачу, что надо делать дальше с этим пациентом", — рассказал порядок верных действий эксперт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по данным оперативного штаба, московские врачи провели более 100 тысяч дистанционных консультаций для более чем 19 тысяч больных COVID-19. Пациенты находятся дома, так как заболевание у них протекает в легкой форме.